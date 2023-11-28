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İlçeye bağlı Boztepe Köyü nüfusuna kayıtlı, Sungurlu Devlet Hastanesi çalışanlarından Erdal Yelmen’in oğlu olan Astsubay Çavuş Mehmet Ali Yelmen, Şanlıurfa'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Mehmet Ali Yemen'in cenazesi, öğle namazını müteakip Ulu Cami’de kılınan cenaze namazından sonra Sarıtepe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, Belediye Başkanvekili Mesut Özsaray, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan ile ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.