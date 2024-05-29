Arıcılık sektöründe yaş ortalamasının gençleştirilmesi, diğer yandan da eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlerin meslek sahibi olmasının hedeflendiği ‘Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi’ kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Alapala Makine, Hatap Un, Ar Elektronik, Çakır Makine, Karadayı Makine, Özaydın Cam, Porem Porselen, Tibeon Enerji, Ünal Yem ve Yağmaksan Makina ve Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği stant açarak proje çerçevesinde belirlenen 15-29 yaş aralığındaki 50 gence arıcılık hakkında bilgilendirme ve sunum yaptı.

Etkinlikte konuşan proje koordinatörü Ömer Arslan; “Ekolojik denge, dünyadaki gıda sorunları ve özellikle pandemi döneminde yaşanılan gıda sıkıntısından dolayı böyle bir proje seçtik.” dedi



Proje ile gençlere balık vermeyi değil, balık tutmayı öğrettiklerini ifade eden Arslan;

“Arılarının önemini herkes biliyor. Bu canlının yaşatılması için de gençlerimizin mutlaka rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Proje ile sadece arıcılık eğitimi değil, taşımaları gereken kabiliyetleri de kazandırmayı hedefledik. Gençlerimizin geleceğini de ilgilendiren bu proje ile aynı zamanda gençlerimize balık tutmayı öğretiyoruz.” diye konuştu

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı da birlik olarak üreten gençlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Projeye katılan gençlere can suyu olarak 30’ar kovan vereceklerini aktaran Saygı;

“Hayatımızı devam ettirebilmemiz için arılara ihtiyacımız var. Bu noktada 400 arıcı gence ihtiyacımız var. Bu proje ile 50 gencimizi istihdam edeceğiz. Birlik olarak projede yer alan gençlerimize 30’ar kovan vermeyi taahhüt ettik. Bizim bu yaptığımız sadece gençlerimize bir can suyu vermek. Gençlerimiz aldığı eğitimlerle üretime katkı sağlayacak. Birlik olarak 650 üyemiz var bu sayıyı genç arıcılarımızla birlikte 1000’e yükseltmek ve Türkiye’de bal üretiminde 57.sırada olan Çorum’u daha yukarılara taşımak. 2023 yılında 100 ton bal ihracatımız var. İnşallah bu sene daha yüksek rakamlar hedefliyoruz. Gençlerimizin de üretime yapacağı katkılarla hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından programa katılan Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve katılımcılar firmaların açtığı stantları gezerek bilgi aldı.