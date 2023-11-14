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Çorumlu genç anne adayı, 9 aylık hamile iken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum Merkez Sapaköy nüfusuna kayıtlı olup, Ankara’da ikamet eden Cansu Deniz Özcan (28), 9 aylık hamile iken kalbine yenik düştü. Hastanede bulunduğu sırada vefat eden genç anne adayının karnındaki bebek ise ameliyatla alındı. Annesini göremeyen bebeğin de yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.

Cansu Deniz Özcan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç kadının vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diler.