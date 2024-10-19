Ahlatcı Çorum FK hafta sonu Gelişim Ligi’nde 4 kategoride Ankara, 1 kategoride ise Kırşehir temsilcileri ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14, U15 ve U16’da 3.hafta, U17 ve U19’da ise 4.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U19 takımı bugün Devane Sahası’nda saat 1100’de Ankara temsilcisi Çankaya FK ile karşılaşacak. Çorum FK’nın U17’leri ise bugün aynı sahada saat 15.00’de ise Kırşehir FK ile kozlarını paylaşacak.

5.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U14 ve U15’leri ise yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mamak Lalahan Sahası’nda oynanacak maçlarda saat 11.00’de U14’ler, saat 13.00’de ise U15’ler kozlarını paylaşacak. 5.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U16’ları ise yarın Ankara Esenboğa Spor Tesisleri’nde saat 13.00’de başlayacak maçta ise Ankara Keçiörengücü’nün konuğu olacak.