Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi'nde U14, U15 ve U16'da 4.hafta, U17 ve U19'da ise 5.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup'ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U17 U19 takımı bugün Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Sahası'nda saat 12.00'de Anadolu Üniversite SK ile karşı karşıya gelecek. U17'ler ise bugün Eskişehir'de Vali Hanefi Demirkol Sahası'nda saat 14.00'de Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak.

5.Grup'ta mücadele eden Çorum FK'nın U14, U15 ve U16'ları ise yarın rakiplerini Çorum'da ağırlayacak. Devane Sahası'nda saat 11.00'de oynanacak olan günün ilk maçında Çorum FK U14 takımı Kastamonuspor ile karşılaşırken, saat 13.00'de ise Çorum FK'nın U15'leri ile Kastamonuspor'un U15'leri karşı karşıya gelecek. Saat 15.00'de oynanacak günün son maçında ise Çorum FK U16 takımı ile Ankara temsilcisi Gençlerbirliği U16 takımı kozlarını paylaşacak.

Editör: RIFAT KARA