TFF U17 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK 2.hafta maçında bugün deplasmanda Ankara Demirspor’un konuğu olacak. Gölbaşı Mogan 2 No’lu Saha’da oynanacak olan bu karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.

U14 ve U15 Bölgesel Gelişim Ligi 5.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK ise Boluspor ile 1.hafta maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yarın Bolu Karaçayır 1 No’lu Saha’da oynanacak maçlarda saat 11.00’de U14’ler, saat 13.00’de ise U15’ler kozlarını paylaşacak.

U16 Bölgesel Gelişim Ligi 5.Grup’ta mücadele eden Kırmızı-Siyahlılar ise 1.hafta maçında sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Yarın Nazmi Avluca Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma ise saat 11.00’de başlayacak.

4.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U19’ları ise 2.haftayı BAY geçecek.