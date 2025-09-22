Başkan Gelgör, Küyük ve ailesinin gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretin kendilerini onurlandırdığını belirtti.

Ahmet Gelgör ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Osmancıklı hemşehrimiz Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Bingöl İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Sabri Küyük Komutanımız ve ailesine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum.”

Başkan Gelgör, ayrıca Tuğgeneral Sabri Küyük’ün memleketine duyduğu bağlılığın ve gösterdiği vefanın tüm Osmancıklılar adına takdire şayan olduğunu vurguladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR