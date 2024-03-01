31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP’den tekrar aday olan Ahmet Gelgör, “Araç giydirip yüksek ses müzikle mahalle aralarında vatandaşlarımızı rahatsız edecek bir seçim kampanyasına bizim ihtiyacımız da yok, gönlümüz de razı değil” diye konuştu.

Her seçimde aşina olduğumuz, parti şarkılarıyla sokak sokak dolaşarak gürültü kirliliğine neden olan seçim araçlarına nihayet dur denildi. Osmancık Belediye Başkanı ve MHP Adayı Gelgör müziksiz seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Müziksiz seçim kampanyası yürüteceğiz. Araç giydirip yüksek ses müzikle mahalle aralarında vatandaşlarımızı rahatsız edecek bir seçim kampanyasına bizim ihtiyacımız da yok, gönlümüz de razı değil. Okullarda eğitim devam ediyor. Gazze’de masumlara yönelik zulüm var. Depremlerde, afetlerde kaybettiklerimizin, şehitlerimizin acısı taze. Önümüzde mübarek Ramazan ayı var. Bu nedenle seçim bürolarımız ve mitingler dışında müziksiz seçim kampanyası yürüteceğiz” görüşüne yer verdi.

Editör: BÜLENT USLU