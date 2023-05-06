Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Sahası'nda gerçekleşen il birinciliğine 81 sporcu katılım sağladı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken, sporcu velileri de yoğun ilgi gösterdi.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular, aldıkları puanlar ve okulları şu şekilde oluştu;

Minik kızlar: 1.Zeynep Erva Yoldaş 21 puan (Bekir Aksoy İlkokulu), Erva Karaoğlan 21 puan (Bekir Aksoy İlkokulu), 3.Hazal Temur 14 puan (Bekir Aksoy İlkokokulu).

Minik erkekler: 1.Emir Buğra Aykaç 34 puan (Ubeydi Gazi İlkokulu), 2.Abdulbaki Özçiftçi 30 puan (Bekir Aksoy İlkokulu), 3.Hakan Mirza Teryakioğlu 28 puan (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu).

Küçük kızlar: 1.Zeynep Tacin 22 puan (Özel Bilgi Koleji), 2.Yüsra Aykaç 18 puan (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 3.Nilay Şenöz 14 puan (Özel Çorum Ada Koleji).

Küçük erkekler: 1.Kerem Bolat 24 puan (Mustafa Kemal Ortaokulu), 2.Mustafa Batu Coşkun 17 puan (Özel Çorum Ada Koleji), 3.Umut Ege Sarı 13 puan (Özel Çorum Ada Koleji).

Yıldız kızlar: 1.Ecrin Naz Ölçer 33 puan (Yıldırım Beyazıt İHO), 2.Elif Beyza Suluova 13 puan (Şehit Osman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi), 3.Zümra Çakmak 10 puan (Yıldırım Beyazıt İHO).

Yıldız erkekler: 1.Kemal Berkay Özdemir 25 puan (23 Nisan Ortaokulu), 2.Abdullah Hamza Uçar 20 puan (Bayat Hasan Çelebi İHO), 3.Ahmet Alcı 19 puan (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu).

Genç kızlar: 1.Melek Bilge Kayman 15 puan (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi), 2. Evsanur Kaplan 15 puan (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 3.Güzide Beste Yüksel 13 puan (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi).

Genç erkekler: 1.Ahmet Tarık Çiftçi 35 puan (Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi), 2.Yiğit Musab Akbatu 23 puan (Çorum Belediyesi Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi), 3.Akif Çelebi Çatal 17 puan (Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi).

Müsabakalar sonunda düzenlenen Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından sporculara madalya, okullara ise kupa verildi.

(Rıfat KARA)