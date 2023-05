a)Firmalar teklif ettikleri cihazların orijinal kataloglarını ve Türkçe tercümelerini ihale dosyalarında bulunduracaklardır. b)İstekliler , teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ? .................. marka ................. model ............... cihazı teklifimizin ?Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ? başlığı altında isteklinin başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, tıbbi cihazların orjinal kataloğu veya broşürü ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunmayacaktır.b)İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiş olduğu süre ve yerde yapılacaktır. b)İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiş olduğu süre ve yerde yapılacaktır. c)İstekliler Sözleşme süresi içinde bitmeyen kitler için, 31.03.2025 tarihine kadar cihazların Hastanemizde kalacağını belirten belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır.