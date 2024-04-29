Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda gerçekleşen terfi sınavını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay da takip etti. Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde eğitim gören 100 judocu bir üst kemere terfi edebilmek için sınava tabi tutuldu. Judo antrenörü Savaş Taştan nezaretinde gerçekleşen sınavlar sonunda 100 judocunun tamamı bir üst kemere terfi etti.

Sınav sonunda düzenlenen törenle İl Müdürü Cemil Çağlar ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay tarafından terfi eden sporculara belgeleri takdim edildi.