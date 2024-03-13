İsmail Barış Coşgunsu, “O makamlar sizlere babalarınızdan da kalmadı. Devletin sizlere vermiş olduğu makamları en iyi şekilde, adalet ile toplumun bütün kesimini kucaklayarak, hiç bir ayrıma girmeden, birleştirici güç olarak kullanmalısınız” ifadesini kullandı.

Coşgunsu, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu konulara değindi: “İstiklal Marşımızın 103. yıldönümünü kutladığımız bugünde İstiklâl Marşımızın, İstiklâl mücadelemizin, birlik ve beraberliğimizin önemi, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sunni, Müslüman, Gayrimüslüm demeden mücadele eden bir halkın bütünü ve mücadelesini temsil ettiğinin idraki içerisinde olmalıyız.

Mehmet Akif Ersoy, Hasan Tahsin, Sütçü İmam, Nenehatun, Seyit Onbaşı gibi yüzlerce kahramanımız, yüz binlerce şehit ve gazilerimizin aziz mücadelesine gölge düşürmemeliyiz. Hiç bir siyasi, etnik, kültürel ve toplumsal kutuplaşmalara müsaade etmeden, farklılıklarımızı zenginliklerimiz olarak görüp birleştirici unsur olarak kullanmalıyız. Bu bağlamda bugün gerçekleştirilen, Çorum Valiliği tarafından yapılan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak koordine edilen etkinliğe davet edilmeyişimizi kınıyorum.

Bizler burada; Türkiye Cumhuriyeti'nin 62,63 ve 64. Dönem Başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. Prof. Df. Ahmet Davutoğlu'nun temsilcileriyiz. Hiç bir mülki amir ve hiç bir bürokrat temsil ettikleri makamların kendilerine ait olmadığı bilincinde olmalıdır.

O makamlar sizlerin malı değildir. O makamlar sizlere babalarınızdan da kalmadı. Devletin sizlere vermiş olduğu makamları en iyi şekilde, adalet ile toplumun bütün kesimini kucaklayarak, hiç bir ayrıma girmeden, birleştirici güç olarak kullanmalısınız. Burada bizlere uygulanan siyasal ayrımı bir kez daha kınıyorum.”

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ