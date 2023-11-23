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Öğretmenlerin, insanı en ideal şekilde eğitmek, dolayısıyla geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmekte olduklarını belirten Karadaş ve Başaranhıncal, bu önemli göreve talip olan ve en zor şartlarda bile hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlere şükranlarını sunduklarını ifade ettiler.

Karadaş ve Başaranhıncal’ın mesajı şöyle:

“Bizler ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurumum’ düsturuyla medeniyetler inşa etmiş bir inancın mensuplarıyız. Bu inançla, öğrenmenin de, öğretmenin de kutsal bir görev olduğuna inanırız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, ‘Bir toplum ulus olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler’ diyerek öğretmenlerin ifa ettiği kutsal ve önemli görevi işaret etmiştir.

Bu bilinçle, tarih boyunca olduğu gibi, bugün de herkesin kendi öğretmenine yüksek bir saygısı vardır. İstisnasız hepimiz öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Dolayısıyla, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çok önemli ve anlamlı buluyoruz.

Yavrularımızın hayata ve geleceğe hazırlanmasında gönüllü görev alan; Anadolu’nun her bir köşesine ilim ışığını saçmak için giden, neslimizin yetişmesinde emeği, alın teri, özverisi bulunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Dünden bugüne, görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Bu niyazla, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yarınki büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında mihenk taşı olacak gençlerimize rehberlik eden, ışık olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyoruz.”