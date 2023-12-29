Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Afacan, 2023 yılının zor bir yıl olduğunu belirterek, “2023, ülkemizi depremlerle, Gazze'deki tüm dünyanın vicdanlarını tartışmasız yaralayan mazlum çocukların, kadınların, yaşlıların tabiri caiz ise topluca bir insanlık soykırımıyla insanların katledildiği ve de vatanımızın payidar bekçileri askerlerimizin şehit haberleriyle sarsan zor bir yıl oldu. Kayıplarımızın boşluğunu doldurmak zor, acılarımızı hafifletmekse imkânsız gibi görünüyor” dedi.

Özellikle 6 Şubat depremlerinde Türk Eczacıları Birliği'nin ve Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonuyla yaralara bir nebze merhem olma adına ülkenin dört bir yanından gönüllü olarak gelen eczacıların vefakâr ve özverili bir şekilde deprem bölgelerinde seyyar eczanelerde, çadırlarda halka yardımcı olmaya çalıştığını kaydeden Afacan, “Eczacının toplum sağlığındaki kilit rolünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Buradan bir kez daha deprem bölgesinde halkımıza eczacılık hizmeti sunan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu zorlu günlerde daha fazla kenetlenme ve dayanışma gösterme fırsatı bulduklarını ifade eden Afacan, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Çorum Eczacı Odası olarak, acılarımızın ve sevinçlerimizin bir arada paylaşıldığı bir toplum olma bilinciyle bir aradayız.

2023'ün bize öğrettiklerinden biri, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ve sevdiklerimizin değerini anlamamız gerektiğini hatırlatması oldu. Birlikte geçirdiğimiz zorlu günlerde, birbirimize destek olmanın ve umudu kaybetmemenin gücünü deneyimledik.

Yeni yılda, yüreklerimizde taşıdığımız acıları ve kayıpları unutmadan, umut dolu bir başlangıç yapmak istiyoruz. Birlikte daha güçlü olma kararı alarak, geçmişte yaşadığımız sıkıntılardan ders çıkarmak ve geleceğe umutla bakmak istiyoruz.

Çorum Eczacı Odası olarak, sağlık alanındaki sorumluluklarımızın bilincinde olarak, tüm hemşehrilerimize daha sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyoruz.

Geçmişin acılarını paylaşarak, gelecekte daha güçlü bir toplum olma yolunda birlikte ilerlemek dileğiyle, yeni yılımızı kutlar; sevgi, sağlık, tüm dünyada barışın ve huzurun hakim olduğu ve de hiçbir insanın canına kıyılmadığı mutlu bir yıl geçirmemizi temenni ederiz.”