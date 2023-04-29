2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın 35.hafta maçında, play-off hesapları yapan Düzcespor’u konuk edecek.

Son yenilgisini 7 Aralık’ta Düzcespor’a karşı alan ve sonrasında çıktığı 16 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Çorum FK, yarınki kritik maçı da kazanarak hem rövanşı almak, hem de şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu doğrultuda, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, tedavileri süren Salih Zafer Kurşunlu ve Fatih Selimhan Solmaz takımdaki yerlerini yine alamayacaklar.

Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken, bugünkü ter idmanından sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

Play-Off’a kalma mücadelesi veren Düzcespor cephesinde de hedef mutlak puan. Kırmızı-lacivertli ekip, Çorum FK’nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta puan ya da puanlar alarak, geçtiğimiz haftaki Batman Petrol yenilgisini telafi etmek ve iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Batman Petrol maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen deneyimli stoper Doğan Can Otman, yarınki kritik maçta takımdaki yerini alamayacak.

69 puanlı lider Çorum FK ile 49 puanlı 6.sıradaki Dazcespor arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak kritik maçta İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Kutluhan Bilgiç düdük çalacak.

(Hüseyin AŞKIN)