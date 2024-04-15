142 beden işçisinin belirleneceği işçi alımı için müracaat eden Bin 611 kişi arasından canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Belediye bünyesinde 6 aylık geçici süreyle çalıştırılmak üzere 142 beden işçisi, 10 otobüs kaptanı, 48 arazöz şoförü alımı için 3 Nisan'da başlayan başvurular 6 Nisan'da sona ermişti.

ÇOKİŞ internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda 142 beden işçisi için Bin 611 kişi, 48 arazöz şoförü için 176 kişi, 10 otobüs kaptanı için 65 kişi müracaatta bulundu. Müracaat sayıları nedeniyle arazöz şoförü ve otobüs kaptanı alımı için 13-14 Nisan tarihlerinde mülakat gerçekleştirildi.

142 beden işçisi alımı için ise noter huzurunda kura çekimi yapılıyor. Kurada Bin 611 müracaat arasından 400 kişinin ismi belirlenecek. 400 kişi arasından ise mülakatla 142 kişi belirlenecek.

Kura çekimi halen Çorum Web TV’den canlı olarak yayınlanıyor.

Editör: BÜLENT USLU