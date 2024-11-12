Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, ilk 12 hafta itibariyle geçen sezona göre 5 puan daha gazla topladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezonun ilk 12 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi alarak 14 puan toplarken, 10.sırada yer buldu. Çorum ekibi, attığı 17 gole karşılık 16 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, 12 maçın 11’ini teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde oynarken, tüm puanları bu maçlarda aldı. Tahsin Tam’ın yerine göreve gelen Serkan Özbalta nezaretindeki Ahlatcı Çorum FK, 12.hafta maçında Kocaelispor’a deplasmanda 2-1 yenildi.

BU SEZON 19 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, bu sezonun ilk 12 haftasında, futboluyla eleştirilmesine rağmen geçen sezona göre daha çok puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak hanesine 19 puan yazdırırken, puan cetvelinin 7.basamağında yer alıyor. Çorum FK, attığı 14 gole karşılık kalesinde 12 gole engel olamadı.