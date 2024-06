Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Vali Dağlı tüm Çorum halkının Türk milletini ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmanın sevinci ve heyecanını yaşadığımızı hatırlatan Vali Dağlı mesajında şu görüşlere yer verdi: “ Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hâkim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı; ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin, yaşlıların ve hastaların hatırlandığı; birlik ve beraberlik ruhunun bizi birbirimize yakınlaştırdığı müstesna günlerdir.

Bayramlar paylaştıkça anlam kazanır. Bugünlerde birbirimize gönül kapılarımızı açarken, aile büyüklerimizin hayır dualarını almalı; gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirmeli; öksüzleri, yetimleri, kimsesizleri de unutmamalıyız. İnanıyorum ki, milletçe birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz bu özel günler toplumsal dayanışmamızı derinleştirecek ve kardeşlik ruhumuzu güçlendirecektir.

Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi için araçlarıyla yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını önemle rica ediyorum. Unutmayınız, yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır, ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur.

Bizler şehrimizde ve ülkemizde güvenli ve huzurlu bir bayram geçirirken, Gazze’de, Doğu Türkistan’da, Arakan’da ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında zulüm gören kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle bir an önce bu zalimce saldırıların sona ermesi en büyük dileğimiz. Her zaman olduğu gibi bugün de yardımlarımız ve dualarımızla mazlumların yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin aileleri ve gaziler olmak üzere tüm Çorumlu hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte yaşamanız temennisiyle bayramın İslam âlemiyle tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum”

Editör: HABER MERKEZİ