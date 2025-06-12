Türkiye Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında, Gazipaşa Ortaokulu’nda Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar ve Ahşap Tasarım Atölyesi'nde hazırlanan ürünlerin yer aldığı Teknoloji Tasarım, Görsel Sanatlar ve Fen Bilimleri Sergisi büyük bir coşkuyla açıldı.

Öğrencilerin el emeği, yaratıcılığı ve bilimsel merakıyla hazırladığı eserler, sergiyi gezen misafirler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlikte hem üretkenlik hem de özgünlük ön plana çıktı.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Şube Müdürü Müslim Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Etkinlik, öğrencilerin sadece akademik başarıya değil; aynı zamanda bilimsel düşünme, estetik bakış açısı ve el becerileri gibi alanlarda da ne kadar geliştiğini gözler önüne serdi.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüvenini artırdığına ve onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırladığına dikkat çekerek, emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi