Terörle mücadele gazisi Ünal Cevizci, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk Bayrağı’na yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı.

YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cevizci, Türk Bayrağı’nın bu topraklar için can veren aziz şehitlerin emaneti olduğunu ifade etti. Bayrağa uzanan ellerin sadece bir kumaşa değil, milletin onuruna, tarihine ve bağımsızlığına saldırdığını belirtti.

Ünal Cevizci açıklamasında, “Bu aşağılık eylemi gerçekleştirenleri nefretle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin bu tür provokasyonlara asla boyun eğmeyeceğini açıkça ilan ediyoruz. Türk Bayrağımıza uzanan her el kırılmaya mahkûmdur” ifadelerine yer verdi.

Yapılan saldırının, milletin birlik ve beraberliğini hedef aldığına dikkat çeken Cevizci, kamuoyunu sağduyuya davet ederken, güvenlik güçlerinin ve devletin kararlı duruşuna olan inancını da vurguladı.

