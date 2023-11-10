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Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen anma törenine Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde törene katılan protokol üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program günün anlam ve öneminin belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.