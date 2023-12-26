Seçkin S.(30) idaresindeki 19 ACJ 757 plakalı otomobil ile Murat K.(18)'in kullandığı 19 AEF 783 plakalı motosiklet Gazi Caddesi üzerindeki bölünmüş yolda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası vatandaşlar ve cadde esnafı kazanın yolun yaya geçidine yakın yerde bölünmüş olmasından kaynaklandığını ve yayalarında bu bölümden karşıya geçerken tehlike altında olduğunu belirtti.