Sürücülerin alternatif yol kullanmaları tavsiyesinde bulunan belediye şu açıklamayı yaptı, "05 Temmuz Pazar günü, hava şartlarının uygun olması halinde 04.00-17.00 saatleri arasında, Gazi Caddesi (Valilik - Saat Kulesi arası) Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Telekom ve YEDAŞ ile koordineli olarak altyapı hat bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, belirtilen güzergâh geçici süreyle araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışma süresince toplu ulaşım araçları da alternatif güzergâhlardan hizmet verecektir. Sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica olunur."

Muhabir: NURDAN AKBAŞ