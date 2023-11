Tahmini Okuma Süresi: dakika

TGF ve Basın Vakfı yönetimi Sivas’ta toplandı. TGF ve Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır saldırılarında 38 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirterek, çocuk, kadın, yaşlı, gazeteci, sağlık çalışanı denmeksizin insanların katledildiği, insan hakları ihlallerinin zirve yaptığı, basın özgürlüğünün ve haber alma hakkının görmezden gelindiği, engellendiği, hatta görevini yapan gazetecilerin öldürüldüğü bu sürecin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gazetecilerin her koşulda görevlerinin yapmalarının engellenmemesi ve can güvenliklerinin sağlanmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Gazetecilerin özgürlüğünün yanı sıra daha da önemlisi can güvenliğin sağlanması gerekmektedir. Gazze'de 38 meslektaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu kayıpların yeniden yaşanmaması için Birleşmiş Milletler ve Dünya kamuoyuna sesleniyoruz, gazeteciler görevlerini özgür ve can güvenliği endişesi olmadan yapmalıdırlar” diye konuştu.

Toplantıya TGF Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Genel Başkan Yardımcıları R. Kaya Tepe, Necmi Işıksal, Levent Altun, Mali Sayman Derya Akbıyık, Genel Sekreter Yardımcısı Ercihan Çakmak, Yönetim kurulu üyeleri Mehmet Canbek, Alaattin Yakın, Mustafa Güral Koldaş, Basın Vakfı başkan yardımcıları Oğuzhan Bayrak, Kemal Soylu, Mali Sayman Mehmet Işık, yönetim kurulu üyeleri Şahin Özer ve Kemal Önder Demirkollu katıldı.