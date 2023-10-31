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Arolat'ın başyazarlığını sürdürdüğü ekonomim.com'un aktardığına göre, 80 yaşındaki Arolat, 22 Ekim'den bu yana tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

OSMAN AROLAT KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Osman Saffet Arolat, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler yaptı. Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği yaptı. Ekonomim gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını sürdürdü.

Anılarını, "Babıâli Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları" kitap dizisinde topladı.