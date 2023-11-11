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Haberci19 İnternet Sitesi İmtiyaz Sahibi ve Çorum Basın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Şahin ile Gülistan Şahin ve Ünal Şahin’in babası Yusuf Şahin akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve dün fenalaşarak yoğun bakıma alınan Yusuf Şahin 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yusuf Şahin’in cenazesi bugün (11 Kasım Cumartesi) saat 13:30’da hastane morgundan alınarak merkeze bağlı Çaltıcak Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, meslektaşımız Cuma Şahin başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.