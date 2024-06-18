Gayrimenkul alanında kadınlarının sözlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, “Erkeklerin daha etkin olduğu gayrimenkul sektöründe artık kadınlarımız öne çıkıyor. Hemen hemen her şehirde gayrimenkul sektörüne kadınlarımız giriş yapıyor. Bu alanda kadınlarımızın çoğu da başarılı oluyor. Müşterilerden gelen geri dönüşlere baktığımızda hepsi olumlu ve kadınların özellikle satışlarda daha güvenli olduğu öne çıkıyor. Güven ve güler yüz beraberinde ise başarıyı getiriyor. Ben inanıyorum ki ilerleyen yıllarda kadınlarımız bu sektörde daha ileriye gidecek. Bu şekilde desteklenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sektörün gelişmesinde bu durum çok önem arz ediyor” dedi.

“Kadınlarımız girişimcilikleri ile dikkat çekiyor”

Sektörde yeni uygulamaları kadınların getirdiğine dikkat çeken Duman, konuşmasının devamında şunları söyledi:



“Gayrimenkul satış alanında kadınlarımızın getirdiği yenilikler erkeklere de örnek oluyor. Çeşitli programlar ve reklamlarla satışları daha renkli ve dikkat çekici konuma gelmesi kadınlarımızın elinin değdiğinin bir göstergesi oluyor. Bu çalışmaları gören erkek meslektaşlarımız da aynı şeyleri uygulayarak, aslından kadınlarımız ile tatlı bir rekabete de girmiş oluyor.”