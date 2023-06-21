Garanti Bankası Merkez Şube Müdürü Mehmet Kabarık mobil şube ile ilgili bilgi verdi. Kabarık, yıllardır Kubbeli Caddesi üzerinde bulunan şubelerinin deprem riski nedeni ile kapatıldığını hatırlatarak buradaki iş ve işlemlere de İnönü Caddesi üzerindeki Merkez Şube’de devam edildiğini söyledi.

Kubbeli Caddesi üzerindeki şubenin ilk olarak deprem güçlendirmesi kararı ile kapandığını, ancak daha sonra işyeri sahipleri ile yaptıkları görüşmelerde yıkılarak yeniden yapılması yönünde karar alındığını belirten Mehmet Kabarık, Merkez Şube’de artan iş ve işlemlerden dolayı ise bir yoğunluk yaşandığını, bu yoğunluk nedeni ile Genel Müdürlük nezdinde yapılan girişimler sonucu 6 aylığına geçici olarak mobil şube kararı alındığını bildirdi.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü’ne kısa sürede verdikleri mobil şube onayı için teşekkür eden Mehmet Kabarık, iki personelin tüm bankacılık işlemlerini yapabildiği mobil şubenin İnönü Caddesi üzerinde Garanti Bankası Merkez Şube önüne konuşlanarak faaliyete geçtiğini de ifade etti.

Garanti Bankası Merkez Şube Müdürü Kabarık, vatandaşların şube içine girmeden ve yoğunluk olmadan mobil şubelerinden hizmet alabileceğini de sözlerine ekledi.