Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurula Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, şehit aileleri ve gazi yakınları katıldı.

Genel Kurul’da mevcut başkan Galip Deniz yeniden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı’na seçildi.

Galip Deniz’in başkanlığındaki yönetim Sadık Demirkol, Zekeriya Darbaş, Yücel Karataş ve Kübra Gökce’den, Denetim Kurulu Gülay Erkoç, Adem Yeşildağ ve Mustafa Afşar’dan, Disiplin Kurulu ise Sefa Doğan, Ramazan Akçay ve Bedri Karaçam’dan oluştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ