2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü sahasında Nazilli Belediye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürürken, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineleyen basın sözcüsü Tuğrul Topuz, devre arasında yaptıkları transferlerle takımın kalite seviyesini artırdıklarını ve daha da güçlendiklerini kaydederken, “İyi bir kamp dönemi geçirdik. Yaptığımız transferlerle de gücümüze güç kattık. Normalde ikinci yarılar her takım için zordur ama bizim için o kadar da zor olmayacağını düşünüyorum” dedi.

NAZİLLİ MAÇIYLA ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ

Şampiyonluk hedefine ulaşmak için artık bir galibiyet serisine ihtiyaçlarının olduğunu da kaydeden Tuğrul Topuz, “Bu haftalar, kırılma haftaları. Ligin boyu kısalmaya başladı. Artık kayıpların telafisi daha da zorlaşıyor. Bu yüzden, bir galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Bu doğrultuda, bu haftaki Nazilli Belediyespor maçından alacağımız 3 puanla serinin başlangıcını yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

YENİLER UYUM SÜRECİNİ ATLATTI

Yeni transferlerin adaptasyon sürecini atlattıklarını, sakat oyuncuların takıma dönmeye başladığını da dile getiren Tuğrul Topuz, “Devre arasında çok önemli transferler yaptık. Bu oyuncularımızın gelişiyle birlikte takımın kadro kalitesi daha da arttı. Grubun en güçlü şampiyon adayıyız. Yeni transferlerimiz adaptasyon sürecini atlattılar. Bu haftadan itibaren daha da faydalı olacaklarını düşünüyoruz.

Sakat oyuncularımız da yavaş yavaş dönmeye başladı. Onların da katılımıyla daha alternatifli bir kadro ile sahada olacağız” dedi.

MAKAS ÇOK DAR

Taraftarları Nazilli Belediye maçına da davet eden Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, “Yönetim olarak, hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Takımımız şampiyonluğun en güçlü adayı. Zirve ile aramızda sadece 3 puanlık bir fark var. Bu da kapanmayacak bir fark değil. Makas çok dar. Bir maç kazanınca lider bile olabiliyoruz.

SON DÜDÜĞE KADAR DESTEK İSTİYORUZ

Takımımız şampiyonluğa giderken, en büyük itici gücümüz olan taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu haftaki Nazilli Belediye maçıyla birlikte tribünleri doldurmalarını ve son düdüğe kadar destek versinler. Şunu unutmasınlar ki, nasıl ki bir galibiyetle şampiyon olunmuyorsa, bir maç kaybetmekle de şampiyonluk gitmiyor. Sadece takımlarına destek olsunlar ve takıma zarar verecek söylem ve davranışlardan uzak dursunlar. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)