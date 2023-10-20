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Öztürk bulunduğu İsrail'de telefonla tehdit edildiğini açıklayarak "Kısa süreli bir panik yaşadım" dedi.

İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip eden gazeteci Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman, telefonla tehdit edildiğini açıkladı. Aldığı tehdidi sosyal medya hesabından duyuran Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar Önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi. Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"

Ünlü gazeteci devamında ise "Kısa süreli bir panik yaşadım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"BÜYÜKELÇİLİĞİ ARADIM"

Fulya Öztürk daha sonra Hande Fırat'ın yayına bağlandı ve "Bu telefon tek başına bir şey ifade etmiyor olabilir ama bunun geçmişi var. İsrailli Telegram sayfalarında benim fotoğraflarımı paylaşıyorlardı. Ben bunları en başta çok önemsemedim açıkçası. Ben İsrail hattı kullanıyorum. Bunu da çok kimse bilmez açıkçası. O yüzden şaşırdım. Beni sadece rejiden arıyorlar. Başka bir numara aramıyor. Dolayısıyla bu 4 rakamlı numarayı görünce şaşırdım. Büyükelçiliği aradım hemen. Gerekli yerlerle de konuşuyorum. Şu an ben ve ekip arkadaşlarım gayet iyiyiz" dedi.

(Mynet)