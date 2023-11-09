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Çorum’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent merkezi ve ilçeler ve köylerde 3 aylık planlı çalışma kapsamında fuhuşa teşvik, aracılık ve zorla fuhuş yaptırma suçunu işledikleri tespit edilen O.K.(73), A.A.(28), D.B.(45), H.Ç.(57), A.A.(45), Y.M.(69), Y.A.(51), İ.K.(35) ve E.O.(37), sabah saatlerinde 20 ekip ve 52 polisin katıldığı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden O.K., A.A. ve D.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A., H.Ç., E.O. adli kontrolle, Y.A., Y.M., İ.K. İse savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.