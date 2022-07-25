Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Şahin'in nikahları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul'da gerçekleşen nikah merasimine çiftin aile yakınları katıldı.

Havva Hümeyra Şahin, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın da köyü olan merkeze bağlı Yeşilyayla Köyü'nden. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı görevini sürdüren Şahin'in “Lacivert” isimli bir kitabı bulunuyor. Şahin, aynı zamanda Kasım 2018'e kadar Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

(AA)

