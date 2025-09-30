Çorumlu Fotoğrafçı (Fotoğraf Sanatçısı) Deniz Ural’ın hazırlayıp sunduğu “Pozelook Workshop” adlı atölye çalışması geçtiğimiz Cumartesi akşamı gerçekleşti.

Cafe Rast Atölye’nin evsahipliğinde düzenlenen programa, fotoğraf sanatına ilgi duyan ve fotoğraf çekmeyi seven bazı isimler katıldı.

‘FOTOĞRAF ÇEKMENİN

EĞLENCELİ YOLU’

“Fotoğraf çekmenin farklı ve eğlenceli yolu” sloganıyla organize edilen programda, fotoğraf makineleri ve cep telefonu kameralarının çalışma prensibi ve fotoğraf çekim teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Katılımcıların sorularının da cevaplandığı programda ‘Foto-Deneyim’ başlıklı uygulama bölümü de yer aldı.

ÇORUM’DA BİR İLK

Pozelook Workshop’un, Çorum’un serbest fotoğrafçılık alanındaki ilk atölye çalışması olduğunu vurgulayan Deniz Ural, “Günlük hayatta daha güzel ve estetik fotoğraf çekmenin inceliklerinin konu edildiği programda terimlerden uzak, görseller üzerinden uygulamalı ve eğlenceli bir bilgi paylaşımı ortamı sunduk” dedi.

Katılımcıların fotoğraf makinesi sahibi olma zorunluluğunun bulunmadığı programda cep telefonuyla da estetik fotoğraf çekmenin mümkün olduğuna işaret eden Ural, klasik kurs mantığından farklı bir ortam sunan atölye çalışmasının hoşça vakit geçirilen bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Deniz Ural, “Yeni katılımcılarla devam etmesi planlanan etkinlikle ilgili detaylı bilgiye Pozelook sosyal medya hesaplarından erişilebilir” diye konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK