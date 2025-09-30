Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü’nden merhum Ali ve Şerife Kavuklu'nun kızları, Hüseyin, Kasım, Nuriye, Makbule ve Nazegül’ün kardeşleri, Üçköy Köyünden merhum Ethem Özdemirci'nin eşi, Şimşir, Zeki ve Selahattin'in anneleri Fadime Özdemirci vefat etti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fadime Özdemirci’nin cenazesi için bugün (30 Eylül 2025 Salı günü) saat 09.00'da Çorum Akşemseddin Camii’ndeki yıkama merasiminden sonra saat 10.00’da Üçköylüler Derneği önünde helallik alma erkanı düzenlenecek. Merhumenin cenazesi daha sonra Üçköy Köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi