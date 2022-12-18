1989 yılında Ankara’da doğan Uzm.Dr. Erden ilk ,orta ve liseyi Kırşehir’de tamamladı. Tıp eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptıktan sonra uzmanlık eğitimini Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlayarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı oldu.

Uzmanlığını aldıktan sonra hastalarına faydalı olmak için kupa(hacamat)tedavisi, mezoterapi, ozon tedavisi, nöral terapi, akupunktur sertifikalarını aldı. Fonksiyonel tıp ve aromaterapi ilgilendiği diğer alanlar. Hastaları bütüncül olarak değerlendirmek ana prensibi.

Poliklinik hizmeti olarak boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, omuz ağrısı, kas iskelet sistemi hastalıkları , spor yaralanmaları, menisküs ve bağ yaralanmaları, diz ve kalça kireçlenmeleri,kemik erimesi, romatizmal hastalıklar, serebral palsi, omurilik yaralanmaları, inme(felç), lenfödem, lipödem hastalarını değerlendiriyor.

Mezoterapi, kupa tedavisi, ozon tedavisi, nöral terapi, akupunktur, glutatyon tedavisi, alfa lipoik asit tedavisi, ultrason eşliğinde enjeksiyonlar, PRP ve kök hücre tedavileri yapıyor.

Elitpark Hastanesi’nin Fizik Tedavi ünitesinde ise; tam ya da kısmi felçli hastaların hareketlerinin artırılması, koordinasyonun sağlanması ve kas gruplarının güçlendirilmesi, omurilik yaralanmaları bulunan ve serebral palsi hastalarının hayat kalitelerinin yükseltilmesi, spor yaralanmalarına bağlı olarak gelişen menisküs, kas zedelenmeleri, kırık ve diğer yaralanmaların rehabilitasyonu, romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi sonrasında özel fizik tedavi yöntemleri ile hastanın hareketlerinin artırılması,

Osteoporoz ve dejeneratif eklem hastalıklarının rehabilitasyonu, skolyoz olarak tanımlanan omurga eğriliği bulunan hastaların tedavisi, fibromiyalji ve miyofasiyal ağrı sendromuna bağlı gelişen hareket kısıtlılıklarının giderilmesi ve hastaların hayat kalitelerinin artırılması, el yaralanmalarına bağlı olarak uygulanan mikro cerrahi operasyonlar sonrası rehabilitasyon, bel ve boyun fıtığı operasyonu öncesi ve sonrasında hastaların günlük aktivitelerine hızlı bir şekilde dönebilmesi için rehabilitasyon, kol ve bacakta görülen sinir sıkışmalarının tedavisi, boyun, sırt, bel ve diğer bölgelerde bulunan kas ve iskelet sisteminde var olan kas spazmlarının ve diğer problemlerin tedavisi yapılıyor. (Haber Merkezi)

