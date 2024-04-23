İkinci el otomobilde, 2024’ün ilk 4 ayında araç fiyatlarında artış gözlemlenirken, araç satış adetlerinde ise azalma söz konusu. Fakat Mart ve Nisan aylarında satışlar tekrardan artmaya başlıyor. ;Otomobil fiyatlarında ise yüzde 4’ü bulan fiyat artışı söz konusu.

Peki ikinci elde en çok satan modeller hangileri? En çok tercih edilen otomobiller Fiat, Renault, VW, Ford ve Hyundai’nin özellikle 5 yaşa kadar olan arabaları. SUV arabalarda ise Nissan Qashqai, Dacia Duster, Egea Cross, Peugeot 3008 gibi araçlar alıcıların ilgisini çekiyor. 

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Editör: Haber Merkezi