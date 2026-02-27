Türkiye’nin savunma sanayi ve üretim üslerinden biri haline gelen Sungurlu OSB’de, mevcut alanların yetersiz kalması üzerine genişleme çalışmaları hız kazandı. Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, bölgenin geleceğini şekillendirecek kritik kararlar almak üzere Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Ali Çalgan’ın yanı sıra Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İl Genel Meclis Üyeleri Fehmi Vargeloğlu ve Salih Gardaş ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının ana gündem maddesini, hızla büyüyen firmaların ilave yer talepleri oluşturdu. Toplantıda, OSB’nin mevcut durumu ve devam eden çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Genişleme alanına ilişkin kamulaştırma süreçleri, oluşturulacak yeni parsellere yönelik tahsis talepleri ve firmaların ilave yer ihtiyaçları ele alındı.

Ayrıca, OSB Atık Arıtma Tesisinin proje ihale süreci ile teknik ve idari bazı konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. Yetkililer, Sungurlu’nun ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü girişimin destekleneceğini belirterek, bölgenin modern altyapı ve geniş imkânlarla cazibe merkezi olmaya devam edeceği mesajını verdi.

