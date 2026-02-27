Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Tekne Orucu İftar Programı’nı bu yıl da düzenliyor. 6–10 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan program, 28 Şubat Cumartesi günü saat 12.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ramazan kültürünün küçük yaşlarda sevdirilmesi ve paylaşma bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, tekne orucu iftarında bir araya gelecek. Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlar sunulacak, eğlenceli çocuk şenlikleri ve birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikte, çocuklar hem Ramazan’ın güzelliğini yaşayacak hem de unutulmaz bir gün geçirecek. Etkinliğe katılmak isteyenlerin https://u.corum.bel.tr/tekne-orucu adresi üzerinden online kayıt olmaları gerekiyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ