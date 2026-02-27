Çorum Belediyesi ile Çorum İl Müftülüğü iş birliğinde, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nde “Hoş geldin Ramazan” etkinliği düzenlendi. Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlandı.

Programda, Ramazan ayının manevi atmosferi hep birlikte idrak edilirken, katılımcılar Ramazan’ın bereketini aynı çatı altında paylaştı.

Etkinlik, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Murat Arar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İl Vaizesi Gülay Kunduracı tarafından ailede kriz yönetimi, sabır, merhamet ve dayanışmanın önemi üzerine bir sohbet gerçekleştirildi.

Program, katılımcılara çeşitli ikramların sunulmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK