İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim kapsamında personele çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sonuçları gibi genel konular hakkında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca iş kazalarının sebepleri, korunma yöntemleri, risk değerlendirmesi ve kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi teknik başlıklarda bilgi aktarıldı.

Sağlık başlığında ise meslek hastalıkları, biyolojik ve fiziksel risk etmenleri, ergonomi ve sağlıklı çalışma prensipleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince de ilk yardım farkındalığı eğitimi verildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı