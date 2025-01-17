Ankara’da yaşayan 47 yaşındaki filografi sanatçısı Mustafa Baştan, hocası Aşır Düğer'in önerisiyle başladığı filografi sanatıyla hayallerini işliyor. Yaklaşık 8 yıl önce kurduğu hayalini gerçekleştirmek üzere Ankara’dan ayrılan Mustafa Baştan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni filografi sanatıyla resmetmek için caminin bulunduğu İstanbul’a taşındı. İstanbul’da 9 ay boyunca camiyi resmetmek için çalışan Mustafa Baştan, yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki tablo için 120 bin çivi kullandı.

Filografi sanatçısı Mustafa Baştan, İHA muhabirine 15 yıldır uğraştığı filografi sanatının inceliklerini anlattı.

“AYASOFYA TABLOSU BENİM KALFALIK ESERİM”

Filografi sanatının ahşap bir zemin üzerinde gerçekleştiğini belirten Baştan, “Ahşap zemin üzerine çiviler çakılarak ve belli örgü teknikleri kullanılarak yapılan bir resim sanatıdır. Ayasofya tablosu, Mimar Sinan’ın da ifade ettiği gibi benim kalfalık eserim” ifadelerini kullandı.

Baştan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tablosunun 8 yıl önce hayalini kurduğu bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, “Fakat filografi sanatına uyarlayabilir miyim, bire bir resmin aynısını aktarabilir miyim diye uzun bir süre kafa yormuştum. Hayalini kurduktan sonra çalışmam 9 ay sürdü. 120 bin çivi kullanarak ve sadece Ayasofya ile ilgilenerek tamamlamış olduk” diye konuştu.

ŞABLON KULLANILARAK YAPILIYOR

Filografi sanatında şablon kullandıkları bilgisini veren Baştan, “Önce yapacağımız ölçüyü belirliyoruz, sonra şablonunu çıkartıyoruz. Şablonun üzerine çiviyi çakıyoruz, sonra kağıdı çıkartıp örgü teknikleri kullanarak çalışmamızı tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.

DİZİDEN ETKİLENEREK VARDA KÖPRÜ TABLOSUNU YAPTI

Varda Köprüsü tablosunu ise bir diziden etkilenerek yaptığını söyleyen Baştan, “Köprünün nerede olduğunu bilmiyordum, dizide gördükten sonra araştırdım. Abdülhamit Han’ın Hicaz Demiryolu için yaptırdığı bir köprüymüş. Tarihi ve hikayesi ilgimi çektiği için 2 metreye 2 metre ölçüsüyle yine 124 bin çivi çakarak 9 ayda tamamladığım çalışmaydı” dedi.

BAKANLIĞIN KATKILARI İLE ÇORUM VE ANKARA’DA FESTİVAL DÜZENLEDİ

Arkadaşları ile birlikte 2017’de El Sanatları Derneği’ni kurduklarını aktaran Baştan, son 1 ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile Çorum ve Ankara’da güzel bir festival düzenlerini ve daha öncesinde de çeşitli Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim vererek bu sanatın öğretilmesi için katkıda bulunduğunu ifade etti.