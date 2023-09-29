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Geçtiğimiz günlerde ilimize gelen Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim, Kalkilya Ticaret Odası Başkanı Tarik Şavar, Al Kudüs Üniversitesi Kalkilya Şube Dekanı Atiyye Muslih ve beraberindeki heyet ile Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret makamında ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da hazır bulunduğu ziyarette Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni de (HÜBTÜAM) gezen Filistin heyeti çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette iki ülkenin üniversiteleri arasındaki işbirliği imkanları da ele alındı.