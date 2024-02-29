140 takımın 38 grupta mücadele edeceği TVF Kadınlar Bölgesel Lig'de ilk maçlar yarın oynanacak. 4 takımın mücadele ettiği Çorum grubunda Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Kulübü Derneği, Çorum Yurdumspor, Amasya Şehzadeler Voleybolspor ve Amasya 22 Haziranspor yarın ilk maçlarını oynayacaklar. Çorum Yeni Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda saat 14.30'da Çorum BEDER ile Amasya 22 Haziranspor, saat 16.30'da ise Çorum Yurdumspor ile Amasya Şehzadeler Voleybol karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA