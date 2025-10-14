Emekli Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım (63) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca kamu hizmetinde görev yapan Yıldırım’ın vefatı, eski mesai arkadaşları, sevenleri ve Çorum kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.

Sevim Yıldırım'ın eşi, Dursun ve Onur Yıldırım'ın babası olan Fikret Yıldırım’ın cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından doğum yeri olan Çorum merkeze bağlı Osmaniye Köyü’nde toprağa verildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze namazına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Ticaret İl Müdürü Tülay Şahin, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, CHP Meclis Üyesi Sedat Genç, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, oda başkanları, sanayici ve işadamları, esnaf kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



Muhabir: Haber Merkezi