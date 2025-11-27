Diş Hekimi hemşehrimiz Utku Akdoğan, Çorum’a 16 bin kilometre uzaklıktaki Fiji adalarının Nadi şehrinden tekneyle ve sandallarla, Yasawa ada grubuna dahil Nacula Adası’nda bir köye ulaştı.

Çorum’dan yola çıkmadan önce, “Kasap Mehmet” namıyla maruf, Çorum’un ünlü spor adamı Mehmet Yalçın vasıtasıyla temin ettiği bir miktar Çorum FK formasını da yanında götüren Utku Akdoğan, hem Çorum takımının adını Güney Pasifiğe taşımış, hem de “buralara ilk adım atan Türk” unvanını almış oldu.

Mesafenin uzunluğu kadar, yolculuğun zorluğu da dikkatlerden kaçmayacak kadar açık. Kıtalararası bu yolculuğun, özellikle denizden ulaşım aşaması, hayli güç ve bir o kadar da bilinmeyenlerle, hatta risklerle dolu.

Nacula Adası’nın çocukları, Çorum bir yana, Türkiye’yi de bilmiyorlar ve ilk kez bu kadar uzaklardan kendilerine forma hediyesi geldiğini söylüyorlar. İlk kez bir Türk takımının formasına sahip oluyorlar. Sevinç ve heyecanları, mutlulukları gözlerinden okunuyor.

Utku Akdoğan, haritayı açıp onlara Türkiye’yi, Çorum’u gösteriyor, Çorum’un kültür değerlerinden söz ediyor, adeta uluslararası bir kültür paylaşımı ortamı oluşturuyor. Ve onlara birkaç Türkçe kelime öğretmenin keyfini yaşıyor.

Bu yolculuğu tamamen “gönüllü” olarak yaptığını belirten Utku Akdoğan, “Amacım, dünyanın öbür ucundaki çocuklara küçücük de olsa bir mutluluk götürmek. Ülkemle bir bağ oluşturmak ve şehrimin takımını tanıtmak.” diyor.

Adaya ulaşmak için tekne ve sandallarla saatlerce yolculuk yaptığını da vurgulayan Akdoğan, “Fiji’nin çocuklarını çok sevdim, onların gözlerindeki ışıltı, içimi ısıttı. Fırsat bulursam onları tekrar ziyaret etmek istiyorum.” ifadesini kullanıyor.