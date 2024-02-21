Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Muhammed Fettahoğlu’nu “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Göztepe, Manisa FK maçında “talimatlara aykırı hareket”, aynı maçta 6 futbolcusu sarı kart gören Manisa FK “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle, Gençlerbirliği ise Bandırmaspor maçındaki “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Ümraniyesporlu futbolcu Atalay Babacan “kural dışı hareketi” nedeniyle, Ümraniyespor görevlisi Abdurrahman Arif Alkan “saldırısı” nedeniyle tedbirli olarak, Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan da “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.