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İlk hafta Tuzlaspor, üçüncü hafta Göztepe, dördüncü hafta da Gençlerbirliği maçlarında gördüğü sarı kartlarla Ümraniyespor maçına ceza sınırında çıkan Ferhat Yazgan, müthiş bir performans sergiledi. Üç golde de payı bulunan Ferhat, 90+1.dakikada, rakip ceza sahasında hakemi aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kart gördü. Deneyimli futbolcu bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Ahlatcı Çorum FK’nın ilk 5 haftada en çok kart gören oyuncusu olan Ferhat, 23 Eylül Cumartesi günü Sakaryaspor’la oynanacak maçta forma giyemeyecek.