İstanbul’dan 3-0’lık Ümraniyespor galibiyetiyle dönen Ahlatcı Çorum FK’da futbolculara 1 gün izin verildi.
Ümraniyespor maçı sonrası bugünü dinlenerek geçiren kırmızı-siyahlılar yarın yapacakları antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklar. 16.30’da tesislerde toplanacak olan kırmızı-siyahlılar, 18.30’da ise haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirecekler.
Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor’la ligin 6.haftasında, 23 Eylül Cumartesi günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 19.007da karşılaşacak.