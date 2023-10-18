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İlk maçında Kültürspor'a 5-0 yenilen İskilipgücü, önceki akşam, ilk haftanın bay takımı Mimar Sinan Gençlikspor'a konuk oldu. İtfaiye Sahası'nda oynanan maçta İskilipgücü Coşkun'un golüyle 1-0 öne geçerken,32.dakikada yaşanan sakatlık, karşılaşmanın yarıda kalmasına neden oldu.

Rakibinin sert faulüne maruz kalan İskilipgücülü futbolcu Sezai Uysal'ın sağ ayak kaval kemiği kırılırken, ayak topuğu da çıktı. Talihsiz futbolcu, sahadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, İskilipgücü, yaşanan üzücü sakatlık sonrası maça devam etmedi ve karşılaşma yarıda kaldı.

Tamamlanamayan maçla ilgili kararı Tertip Kurulu verecek olup, hastanede tedavisi süren Sezai Uysal'ın ameliyat edileceği belirtildi.

ÇORUM HABER, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sezai Uysal'a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.